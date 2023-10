OSIMO - Una giovane mamma uccisa da un male subdolo che l’ha costretta a lasciare due bambine piccole, di 10 e 4 anni. La comunità di Passatempo di Osimo è in lutto per la morte di Romina Marcotulli, appena 39 anni. Da diversi mesi aveva scoperto di avere un male, in seguito al quale si era sottoposta anche a pesanti cure fuori regione.

Sembrava migliorare la situazione ma l’estate scorsa la malattia è tornata con tutta la sua forza e, giovedì sera, l’ha strappata alla propria famiglia, con la quale abitava nella frazione osimana, dove è cresciuta. Lascia il marito Alessandro Erbacci, le due figliolette, la sorella Bernadet e i genitori Pasquale e Sandra, molto conosciuti nella zona. La camera ardente da ieri nella Casa Funeraria Vigiani a San Biagio, i funerali oggi alle 16 a Passatempo. Dopo il rito la salma proseguirà per la cremazione.