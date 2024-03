ANCONA Un foro dal diametro di circa un centimetro sulla parete dello spogliatoio riservato alle donne. Lo scopo? Tutto, al momento, da accertare. Ma, di fronte a quello che sembra avere la funzione di un vero e proprio spioncino, non si può non pensare a un contesto tipicamente osé o, guardando al cinema non proprio di prima qualità, ai film di Pierino, dove Alvaro Vitali, assieme ai suoi amici, assumeva il ruolo di voyeur. Saranno ora le indagini della questura ad accertare la natura del foro sulla parete che ieri mattina ha scoperto la cliente di una palestra fuori dal centro cittadino.

I rilievi

L’allarme della donna, lanciato attorno alle 9 di ieri, ha portato nel centro sportivo le Volanti della questura, che hanno eseguito sul posto i primi accertamenti. Il foro è stato trovato vicino agli armadietti dello spogliatoio riservato alle donne della palestra. Dall’altra parte della parete c’è un locale adibito a magazzino, utilizzato dal personale della struttura. Personale che non era assolutamente a conoscenza di quel forellino, quasi impossibile da notare tanto piccole sono le sue dimensioni. Pare che al suo interno sia stata trovata della stoffa pressata. Almeno fino a ieri pomeriggio, la cliente non si era recata negli uffici della questura per sporgere denuncia. Ma gli agenti faranno comunque degli accertamenti per capire la funzione dello spioncino. È bene specificare che le attività della palestra non hanno subito ripercussioni: la struttura è aperta e operativa.

Le ipotesi

Tra le ipotesi battute, c’è quella più pruriginosa ma, allo stesso tempo, allarmante. E cioé: che qualcuno possa aver utilizzato quel foro (lo ha fatto di nascosto o già c’era?) per guardare all’interno dello spogliatoio femminile. Una sorta di voyeur che sarebbe riuscito ad intrufolarsi nel magazzino per poi attendere l’arrivo delle atlete della palestra. Al momento del controllo delle Volanti, ieri mattina nel locale attiguo agli spogliatoi non è stato trovato nessuno. Un giallo che si mischia con le tinte di colore rosso.