Travolto da un treno in corsa, tragedia alla stazione di Falconara. I testimoni: «Si è buttato all'improvviso». Disagi sulla linea Ancona-Bologna

FALCONARA - Investimento mortale alla stazione ferroviaria di Falconara. Una persona è rimasta uccisa, travolta da un treno in corsa. Tempestivi i soccorsi del 118, ma non c’è stato nulla da fare. La vittima è un uomo, alcuni passeggeri l’hanno visto buttarsi sotto il convoglio. Il macchinista non ha potuto far nulla. Il soccorso, nel dettaglio, è stato prestato da una automedica del 118 e dalla Croce rossa di Ancona

Circolazione sospesa

L’incidente si è verificato poco prima delle 9,30. Trenitalia informa che la circolazione ferroviaria è sospesa tra Falconara e Montemarciano.

Trenitalia, aggiornamento ore 10.20

Sul posto c’è la polizia ferroviaria, insieme ai vigili del fuoco.

La circolazione è rallentata per l’investimento di una persona tra Falconara Marittima e Montemarciano e viene regolata tramite l'utilizzo di un unico binario, in corso gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso.

Il treno Frecciarossa 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:30) è fermo dalle ore 9:31 tra Falconara Marittima e Montemarciano.