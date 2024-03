Ragazza incinta cacciata dalla palestra: «Mia moglie dice che non rispetti il dress code». Ecco com'era vestita

Esiste un dress code in palestra? Sicuramente è buona educazione allenarsi con un abbigliamento consono, sia per gli uomini che per le donne, ma il caso di Emi Romero, una 28enne del Colorado, è decisamente particolare. La giovane futura mamma, incinta di cinque mesi, è stata infatti cacciata dalla palestra in cui si stava allenando per colpa del suo abbigliamento, che secondo lo staff non rispettava il dress code previsto. Dalle immagini però non sembra assolutamente così.

Ragazza incinta cacciata dalla palestra

La storia di Emi l'ha raccontata lei stessa sul suo profilo TikTok in un video che ha totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni: la ragazza mostra anche la foto del suo outfit, un paio di leggings mimetici e una canotta marrone da cui si nota in modo abbastanza evidente il suo pancione. Nulla di particolarmente scandaloso, ma non per il titolare della palestra che ha deciso di invitarla a uscire perché il regolamento della palestra "impedisce di indossare reggiseni sportivi".

Il racconto di Emi su TikTok

«All'inizio ero in imbarazzo, mi veniva da piangere - ha detto Emi ai media locali - mi sentivo già un po' insicura per via dei cambiamenti del mio corpo legati alla gravidanza. Col passare del tempo la delusione e la frustrazione sono aumentate». Nel video racconta: «La moglie del proprietario continuava a fissarmi mentre mi allenavo. Lui si è avvicinato e mi ha detto: "Ascolta, mia moglie ha un problema con quello che indossi, non permettiamo reggiseni sportivi"».