Uomini e Donne, Teresanna Pugliese incinta: «Sono al quinto mese, ecco perché non ho detto nulla»

Teresanna Pugliese nei giorni scorsi ha annunciato attraverso un post Instagram di essere incinta per la seconda volta. L'ex tronista di Uomini e donne, già mamma del piccolo Francesco, nato nel 2015 dall'amore con Giovanni Gentile, sta vivendo a pieno questa gravidanza nonostante alcune «difficoltà iniziali». Proprio nelle ultime ore l'ex tronista ha quindi voluto raccontare ai suoi follower come sono andate realmente le cose e il motivo per il quale ha scelto di non rendere pubblico l'annuncio della sua gravidanza già nei primi mesi.

Le parole di Teresanna Pugliese

«Sono incinta di cinque mesi - ha spiegato Teresanna Pugliese -.

Non ho condiviso con voi queste emozioni prima perché è iniziata in modo strano e perché volevo prendermi il mio tempo personale per realizzare e soprattutto avere la sicurezza che andasse tutto per il verso giusto. Quel video che ho pubblicato è stato registrato poco dopo il primo mese di gravidanza. E fino a quel momento non avevamo ancora avuto modo di poter gioire. La mia famiglia e le persone vicino a me sapevano di questa gravidanza ma si manteneva un silenzio rispettoso perché le condizioni erano particolari. C'era una grande incertezza in merito. Ho aspettato tutti gli esami necessari e non appena mi sono sentita pronta ho condiviso con voi questa gioia enorme».

«Durante il periodo di Natale io e mio figlio Francesco guardammo il film Wonder. Francy mi disse "anche io esprimerò un desiderio per avere un fratellino" - ha continuato Teresanna in lacrime -. In quel momento io mi pietrificai. Ci furono dei sensi di colpa ed andai in difficoltà. Passato un mese io ho scoperto di essere incinta. Quel desiderio di Francesco ha funzionato».