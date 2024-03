Maestra incinta di 8 mesi muore nella scuola elementare: «Ha mandato un messaggio al marito prima di accasciarsi»

Giovane insegnante di sostegno 29enne e incinta all'ottavo mese: una dolorosa tragedia quella che ha colpito Courtney Fannon, che lavorava nella Kendall Elementary School, a New York. Secondo quanto riportato nella pagina GoFundMe (creata per raccogliere i fondi per il funerale e sostenere le spese del coniuge), la donna avrebbe mandato un messaggio al marito dopo una lunga giornata di lavoro, per poi accasciarsi a terra. La corsa in ospedale dopo il ritrovamento non ha portato a un lieto fine: la donna è stata dichiarata morta in opedale.

Courtney Fannon era incinta di sua figlia, Hadley Jaye, che sarebbe nata fra quattro settimane. La scuola ha dichiarato alla Nexstar WROC che in quel momento non c'erano bambini all'interno della struttura. La causa della morte non è stata resa nota.

«Courtney era un'insegnante di sostegno che assisteva i suoi studenti con passione e gioia ogni giorno.

Quando non era in classe a condividere con i suoi alunni il suo amore e il suo dono per l'insegnamento, la si poteva trovare nei nostri corridoi con un sorriso e un saluto amichevole», ha ricordato la scuola in un comunicato.

Il ricordo e la raccolta fondi

«Il mondo ha perso due belle anime, Courtney Fannon e Hadley Jaye Fannon, molto prima che qualcuno di noi fosse pronto a vivere senza di loro», ha scritto Matt Smith, uno dei migliori amici della donna, su GoFundMe. La raccolta fondi ha accomulato donazioni per quasi 78mila euro.

«Courtney era una persona straordinaria», ha scritto il suocero P.J. Fannon in un post su Facebook. «Dal momento in cui è stata presentata alla nostra famiglia, ha cambiato per sempre le nostre vite». Sua suocera, Eileen Fannon, ha ricordato: «Courtney è la figlia che non ho mai avuto. Era e sarà sempre l'amore della vita di Kurtis».