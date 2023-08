Macerata, guerriglia ai Giardini Diaz con bastoni e machete: due feriti

MACERATA - Choc a Macerata. Nel pomeriggio di oggi (lunedì 21 agosto) c'è stata una vera e propria guerriglia tra bande con bastoni e machete.

Guerriglia tra i Giardini Diaz e il terminal dei bus: due feriti

Due nordafricani sono rimasti feriti, il più grave (ma non in pericolo di vita) è stato trasportato all'ospedale di Torrette. L'episodio di violenza nella zona dei giardini Diaz e al terminale dei bus in piazza Pizzarello. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri, agenti della questura e polizia locale.