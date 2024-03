JESI Viaggiava al volante della sua auto per le vie della città con un grosso machete e un pugnale nascosti sotto al sedile. Neanche fosse Rambo di rientro dal Vietnam. Protagonista del bizzarro episodio è un 56enne italiano, libero professionista, fermato venerdì sera in piazzale dei Partigiani, quartiere Porta Valle, dai carabinieri di Jesi. Un normale controllo, di quelli disposti dal Comando Compagnia e intensificati soprattutto nel weekend per garantire la sicurezza sulle strade nell’ottica della prevenzione dei comportamenti scorretti alla guida, ma anche della prevenzione dei reati.

APPROFONDIMENTI I VANDALI Muri puliti e già imbrattati: Ancona in pugno ai writer irriducibili



Il nervosismo



Ma proprio nell’ambito del controllo stradale, nel tardo pomeriggio verso le 20, che all’alt intimato dall’Aliquota Radiomobile, l’automobilista ha iniziato a dare segni di disagio e di irrequietezza. Un nervosismo apparentemente immotivato visto che era tutto in regola con i documenti di identità, di guida e con quelli di circolazione del veicolo. A quel punto, i carabinieri – cui l’atteggiamento dell’automobilista non è sfuggito - hanno deciso di approfondire il controllo, pensando forse più a della droga occultata nell’abitacolo. Lo hanno sottoposto a perquisizione personale ma solo dalla perquisizione dell’utilitaria è emerso il motivo di tanta paura. I militari si sono trovati davanti a un machete, con lama della lunghezza di 39 centimetri e un pugnale con lama di 10 centimetri, nascosti entrambi sotto al sedile del conducente.



No comment



Le armi bianche sono state sottoposte a sequestro probatorio, mentre l’uomo - che non ha saputo giustificare il possesso del machete e del pugnale né ha voluto dire dove stesse andando con quelle armi bianche nascoste in auto - è stato dunque identificato e denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di porto abusivo di strumenti atti ad offendere. I controlli dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni con particolare attenzione nel weekend e nelle zone di maggiore affluenza di mezzi e persone.