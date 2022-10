PORTO SANT’ELPIDIO - Sono partiti i lavori a Villa Baruchello. L’intervento si concentra sul viale. Sono stati rimossi gli alberi a fine vita e si è preparato il terreno per nuove alberature. Lo step successivo sarà la piantumazione di lecci, poi sarà la volta dell’impianto d’irrigazione, quindi della la posa in opera del nuovo sistema d’illuminazione, poi saranno sistemati i cancelli. «Saranno piantumati lecci e una siepe – spiega il vicesindaco con delega all’Ambiente Daniele Stacchietti – avremo un effetto binocolo che permetterà ai visitatori di mantenere l’attenzione sulla facciata della villa. Lecci e siepe saranno intervallate da altri alberi a chioma, sempre lecci, piante che hanno lo scopo di creare adeguate zone d’ombra». La villa sarà illuminata. Dice il vicesindaco che «l’impianto è stato pensato per garantire più sicurezza e dare un effetto ottico suggestivo, grazie all’utilizzo di impianti a terra e su pali». Anche il viale sarà riqualificato con una ghiaia più performante di quella attuale, per una resa maggiore in caso di pioggia. In pratica niente più pantani d’inverno.



L’esedra



Terminato il primo stralcio su tutto il viale si procederà con lo stesso modus operandi per recuperare, migliorare e valorizzare l’esedra, in seguito si avvieranno i lavori in giardino, poi nel bosco. «La modalità operativa sarà sempre la stessa – spiega il sindaco Nazareno Franchellucci – si tratta di eliminare le piante morte e sostituirle con le nuove, migliorando anche l’illuminazione». Il sindaco spiega il perché della scelta di eseguire i lavori per step e non tutti insieme: «In questo modo – dice – non stoppiamo l’attività delle tante realtà associative che quotidianamente svolgono il loro lavoro». Come per il Palazzo Ducale a Urbino, il Mibact ha finanziato i lavori mettendoci un milione. I lavori prendono corpo adesso ma sono partiti anni fa, con il primo censimento delle piante: ci sono lecci e pini d’Aleppo su 15 mila mq, anche piante monumentali, una è 20 mt alta e 470 cm larga. In provincia due progetti sono stati finanziati: la Villa di Porto Sant’Elpidio e il Parco della Pace a Servigliano. La dimora storica di via Belvedere è del Settecento, nel tempo ci sono stati vari passaggi di proprietà e da tempo appartiene al Comune.



Le attrazioni



Luogo perfetto per spettacoli teatrali e musicali, concerti di lirica e jazz, convegni, mostre d’arte, è il Polo culturale per eccellenza. Il progetto di riqualificazione era stato approvato 7 mesi fa. I costi sono aumentati perché la Soprintendenza ha chiesto di non mettere telecamere troppo impattanti all’ingresso, si deve garantire la sicurezza senza rovinare la vista sulla villa.