PORTO SANT’ELPIDIO - Appuntamento col destino, una super mamma di Porto Sant’Elpidio salva la vita a un uomo in crisi epilettica. Mentre racconta l’esperienza ancora trema Azzurra Scolaro, mamma di un ragazzino di dieci anni che dice: «Non mi dispiace finire sul giornale per una buona azione, mio figlio sarà orgoglioso di me!». Già, ci sono ottime ragioni per essere orgogliosi ed altre buone ragioni per raccontare una storia a lieto fine.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Mamma partorisce in macchina davanti alla farmacia di Rosora: «Bimba prematura, ma dopo il primo vagito è stata una gioia»

Una storia da raccontare grazie al coraggio di una donna e alla fortuna di chi si è salvato. Ieri Scolaro, che da Porto Sant’Elpidio tutti i giorni va a lavorare a Porto San Giorgio, aveva deciso di uscire prima del solito. Mentre guidava, sulla statale nel comprensorio fermano, ha visto un uomo in affanno. Erano le 8.30, la donna è scesa dalla vettura senza pensarci due volte, ha capito subito quale era il problema: una crisi epilettica. Ha capito all’istante che doveva fare qualcosa, ha avuto sangue freddo e riflessi pronti. Si era formato un capannello di persone.

Il malcapitato stava soffocando ma dopo pochi istanti, grazie all’intervento della donna, ha ricominciato a respirare, è subito svenuto ma poi si è ripreso. «Stranamente sono uscita di casa prima del solito stamattina – dice la mamma coraggiosa – Sono ancora scossa ma lì per lì ho avuto la prontezza di riflessi. Con la prima cosa che mi è capitata tra le mani sono intervenuta per evitare il soffocamento». Quando sono arrivati i soccorsi la situazione si era risolta, l’uomo è stato accompagnato all’ospedale per accertamenti.