Ha una crisi epilettica al ristorante Il titolare: «La pizza mangiala a casa»

isolato, ma solo uno degli ancora numerosi episodi in cui persone con epilessia sono vittime di discriminazione, conseguenza dello stigma che grava su di loro a causa della malattia e della sua scarsa conoscenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Era al ristorante con il marito quando improvvisamente ha una crisi epilettica. Il tutto si risolve in pochi minuti, ma la ristoratrice la rimprovera: «state a casa, avete spaventato i clienti». È successo a Marotta e l'episodio è stato segnalato dalla Fie, la federazione italiana epilessie.La donna, 47 anni, si trovava sul lungomare per un pranzo con il marito, quando ha avuto la crisi, che «si è risolta spontaneamente nel giro di pochi minuti», precisa la Fie. Poi, quando l'uomo è andato alla cassa a pagare le pizze, peraltro non consumate, il commento della ristoratrice: «Sarebbe meglio che gente come voi ordinasse e mangiasse la pizza a casa. Avete spaventato i clienti».Una frase che ha scatenato l'indignazione della coppia, che ha precisato come in realtà non si fosse creato nessun allarme. Anzi, alcune persone si erano avvicinate e ci avevano offerto aiuto. Segno che l'epilessia è ancora troppo poco conosciuta, commenta ancora la Fie, con le parole della presidente: «Purtroppo non è un caso