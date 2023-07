FABRIANO - Si sente male mentre era in vacanza a Fabriano, i suoi genitori vedono la pattuglia dei carabinieri, chiedono aiuto al volo e il ragazzino si salva grazie all’intervento tempestivo dei militari della Compagnia che scortano l’auto fino all’ospedale Profili.

Rianimato in azienda dai colleghi, i tre che hanno salvato il 52enne in arresto cardiaco alla Tontarelli sono volontari della Croce Verde

APPROFONDIMENTI L'INCUBO Richieste di soldi e minacce alla nuora, condannati a un anno i suoceri stalker della barista di Ancona. «Rapiamo la tua bambina»

E’ una storia a lieto fine quella avvenuta alcuni giorni fa in città. Una coppia a toscana era di passaggio a Fabriano per una vacanza quando, il figlio 13enne ha avuto un attacco epilettico. Presi dal panico i genitori stavano per contattare i soccorsi quando, coincidenza fortunata, hanno visto passare davanti a loro una pattuglia dei carabinieri per dei controlli. Ai militari è stata segnalata immediatamente l’emergenza con le braccia alzate e con l’utilizzo dei fari. I carabinieri, non appena avuta contezza dei fatti, hanno azionato la sirena per scortare e velocizzare l’arrivo della famiglia all’ospedale Profili di Fabriano. I sanitari, diretti dal primario del Pronto Soccorso, dottoressa Loredana Capitanucci, hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso e curato il 13enne. Dopo alcune ore di osservazione, è stato dimesso: la famiglia toscana ha potuto proseguire la vacanza nella massima tranquillità, non prima di aver ringraziato i carabinieri della Compagnia di Fabriano per la celerità del loro intervento.

Nelle stesse ore, al fine di prevenire spaccio e abuso di alcol al volante, sono stati effettuati nuovi posti di blocco. Un 20enne neopatentato e domiciliato in città, è stato fermato e controllato a bordo di una auto non di sua proprietà. Sottoposto ad etilometro è risultato positivo all’alcoltest con un valore inferiore a 0,5 grammi su litro, quando per i neopatentati dovrebbe essere pari a zero. Gli è stata ritirata la patente. Stesso provvedimento nei confronti di un 18enne, anch’egli neopatentato, domiciliato a Cerreto D’Esi, al quale è stata ritirata la patente poiché il tasso alcolico non era pari a zero come la normativa prevede.