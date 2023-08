Porto Sant'Elpidio, preso il truffatore dello specchietto: aspettava vittime nel parcheggio ​del centro commerciale

PORTO SANT’ELPIDIO - Truffatore dello specchietto preso dalla Polizia mentre aspetta vittime nel parcheggio del centro commerciale.

È successo a Porto Sant’Elpidio, al centro commerciale Le Ancore, dove gli uomini delle Volanti della Questura hanno notato una persona all’interno di un’auto ferma, ma col motore acceso, parcheggiata tra gli stalli e la corsia di marcia e con la parte destra che presentava diverse abrasioni ed era priva dello specchietto retrovisore laterale. Gli agenti, insospettiti, hanno subito proceduto al controllo. L’uomo, nato in Italia ma di origini dell’Est Europa, dal controllo in banca dati, risultava avere numerosi pregiudizi di polizia proprio per reati inerenti la cosiddetta truffa dello specchietto. In questi casi il truffatore sfrutta la presenza di danni o graffi già presenti sulla propria vettur e con un’abile manovra o toccando l’auto con un bastone, accusa l’altro automobilista di avergli procurato il danno e lo convince a farsi risarcire sul posto, piuttosto che compilare il Cid, con la scusa di contenere l’aumento del premio assicurativo che dovrà corrispondere alla scadenza contrattuale successiva.