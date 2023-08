Civitanova, il cane antidroga inchioda tre ragazzi con l'hashish: uno denunciato e due segnalati

CIVITANOVA - Il cane antidroga della Finanza non fa sconti e incastra tre ragazzi a passeggio sul lungomare di Civitanova: due sono stati segnalati come consumatori, ma uno è stato denunciato per spaccio.

I militari hanno controllato due ragazzi appena diciottenni entrambi residenti a San Severino Marche, insistentemente segnalati dal cane antidroga e trovati in possesso di alcuni grammi di hashish. Lo stupefacente, per un totale di 4,4 grammi, è stato sottoposto a sequestro e i ragazzi sono stati segnalati alla locale Prefettura.

Poco lontano il cane ha segnalato anche un ragazzo di 22 anni residente a Sant’Elpidio a Mare, trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish. In considerazione dei precedenti specifici del ragazzo, nonché da altri elementi immediatamente acquisiti nel corso dell’attività investigativa, le operazioni di polizia giudiziaria si sono spostate presso l’abitazione del giovane, dove i militari, all’interno della soffitta, hanno rinvenuto 300 grammi di marijuana e circa trenta grammi di hashish.

Lo stupefacente è stato sequestrato ed il ragazzo è stato denunciato a piede libero alla locale Autorità Giudiziaria.