Fermo, impegno dei carabinieri al contrasto dell'immigrazione clandestina: tre irregolari denunciati

FERMO - Azione di contrasto all'immigrazione clandestina quella operata dai militari della dipendente Sezione Radiomobile di Fermo che, dopo aver concluso gli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria, due cittadini extracomunitari. Entrambi di circa 30 anni, e nordafricani, sono stati denunciati per i reati di inosservanza del decreto di espulsione dal territorio nazionale e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

I controlli

I soggetti sono stati controllati sul lungomare di Porto Sant’Elpidio, dove si erano accampati in tenda.

Altro fermo

Analogamente a Montottone, sempre nel Fermano, i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un cittadino africano 40enne, per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato Italiano. Il soggetto è stato individuato e controllato in località Ortezzano, presso un bed and breakfast. Dall'accertamento è emerso che il predetto si trovava in Italia in violazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 286/98. E' stato accompagnato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Fermo per definire la propria posizione. I cittadini sono invitati a segnalare eventuali illeciti al numero di emergenza 112 o presso le sedi dei Comandi Stazione sul territorio, partecipando così attivamente alla sicurezza.