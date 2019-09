Cumuli di rifiuti pericolosi e infiammabili: «Capannone da sgomberare subito»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Capannone da sgomberare, il sindaco firma l’ordinanza per la struttura della zona industriale sud, via della Calzatura: pericolo sanità pubblica e incendi. La comunicazione di questi giorni del comando di polizia locale prospetta l’urgente necessità di un provvedimento per sanare la situazione potenzialmente pericolosa. Troppi rifiuti di vario genere, materiali infiammabili in quantità consistente presenti sulla corte dell’immobile della ditta Gel Marche, il cui legale rappresentante e liquidatore è Massimo Meroli.Il primo cittadino interviene d’urgenza e invita il liquidatore della società a far rimuovere «urgentemente» tutti i rifiuti ritendendo che, con le alte temperature di questi giorni il «potenziale pericolo - sia - impellente e concreto». Invita quindi Massimo Meroli a provvedere «entro e non oltre dieci giorni dalla notificazione dell’ordinanza alla rimozione e smaltimento nel rispetto della normativa vigente in materia, di tutti rifiuti presenti sulla corte dell’immobile sopra identificato».