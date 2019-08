Rifiuti abbandonati in centro: le fototrappole incastrano altri otto furbetti

di Raffaella D'Adderio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Un materasso, una scala di metallo, le ante di un armadio, un sofà, un televisore, un ferro da stiro a vapore e lo scheletro di un divanetto lasciati ieri mattina in via Verga, nel quartiere di San Marone.Sacchetti, bottiglie d’olio e cartoni abbandonati in viale Vittorio Veneto (zona sud della città) la scorsa settimana. Ma non è tutto. Solo due settimane fa, infatti, in via Hermada (traversa di corso Garibaldi, a sud del Donoma), la polizia locale ha trovato mobili, un frigorifero, un lavello.