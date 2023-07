PORTO SANT’ELPIDIO - Mezzo secolo di storia per la Lega Navale cittadina con la passione per la vela che cresce sempre più anche fra i giovanissimi. Una cena con almeno cento ospiti sul prato che si affaccia sulla spiaggia ha suggellato l’importante compleanno.



Una presenza importante per Porto Sant’Elpidio, rimarcata anche dal sindaco Massimiliano Ciarpella, che nel suo saluto ha sottolineato come «la locale sezione della Lega Navale rappresenti per il territorio e la città un punto di riferimento che promuove valori importanti, messaggi positivi non solo di sport, ma anche di comunità e associazionismo».

Gli stessi messaggi evocati dal delegato della Lni per l’Adriatico Centro, l’ammiraglio Andrea Fazioli che, nel portare i saluti della Lega Navale nazionale, ha ricordato la Carta dei valori approvata nell’ultima assemblea generale di Salerno: nove punti cardine che muovono attività e spirito delle varie sezioni tra cui accoglienza, solidarietà, sostenibilità e amore per il mare. Nelle parole del presidente Fiv X Zona, Saimon Conti, l’entusiasmo per l’attività svolta come la scuola vela e la volontà di supportarne lo sviluppo futuro anche come scuola windsurf. La serata è stata l’occasione per ricordare le tante tappe che hanno segnato la nascita, la crescita e l’evoluzione della sezione. A ripercorrerle nel suo discorso ai soci, l’attuale presidente Piergiorgio Del Vivo mentre sul maxischermo scorrevano le immagini di 50 anni di attività sportive e conviviali. Dalla nascita ufficiale del 1973, con il primo gruppo di locali “pionieri” capitanati dall’allora presidente Albano Serafini che, con il supporto della Lega Navale di Porto San Giorgio, si cimentarono nell’organizzazione delle prime regate. Quindi gli anni ’80 con lo sviluppo sempre maggiore della sezione e l’organizzazione del Campionato europeo Contender dell’83, evento straordinario da poter portare sul territorio per quell’epoca.



Quindi l’avvento dei windsurf, l’inizio della scuola vela, il tributo agli atleti e ai soci che nel tempo hanno animato la sezione. Fino al ricordo commosso e condiviso per Adelfo Biccirè, il mitico “Delfo”, socio fondatore, consigliere di tanti direttivi, ufficiale di regata e presidente per tanti anni della sezione, il cui nome l’attuale direttivo ha voluto per sempre legare alla regata da lui ideata dedicata alle barche d’altura: il “Trofeo Città di Porto Sant’Elpidio”, dallo scorso anno “Memorial Adelfo Biccirè”. A conclusione, l’augurio più importante, quello di rimanere e crescere sempre più come riferimento cittadino per lo sport della vela, la cultura nautica e l’amore per il mare.