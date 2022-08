PORTO SANT’ELPIDIO - Grande festa del mare e dello sport per la regata dei giovani velisti. Quaranta bambini e ragazzi hanno partecipato alla gara a conclusione dei corsi di vela estivi che si sono tenuti alla Lega Navale. È stata una vera e propria marea che si è presentata per praticare questo sport, formata da tanti giovanissimi tutti in maglia azzurra, che ha colorato la spiaggia e tutta l’area del lungomare centro, dove ha sede la Lega Navale.



Giovani appassionati

Da oggi abbiamo dunque quaranta giovani velisti. Strepitosa edizione di una manifestazione che rappresenta da sempre l’ultimo step del percorso di avvicinamento alla vela. Un percorso che è partito ai primi di giugno. «Sono stati due mesi molto intensi e bellissimi – dice il presidente Piergiorgio Del Vivo –: abbiamo registrato una grandissima partecipazione di giovanissimi, un’adesione che fa concorrenza ai circoli più blasonati. Il merito va, prima di tutto, ai nostri istruttori, fra tutti il nostro coach Massimo Diamanti, che ha saputo creare la squadra e lo spirito giusto, un plauso ai soci, che hanno collaborato alla buona riuscita dei corsi e della regata conclusiva, ma soprattutto un grazie va alle famiglie, che hanno creduto nella vela come disciplina sportiva per i loro figli e ai tanti bambini e ragazzi che abbiamo visto impegnarsi e divertirsi durante tutto questo periodo».

Del Vivo ha salutato i tanti intervenuti al momento delle premiazioni. «Il nostro obiettivo - afferma - è rendere questa sezione sempre più un punto di riferimento per l’educazione e la cultura del mare, un centro al servizio dell’intera cittadinanza». Tra i presenti alle premiazioni c’era il vicesindaco Daniele Stacchietti, che ha sottolineato l’importanza dello sport e delle iniziative sane, come quelle organizzate dalla Lega Navale e rivolte ai giovani, per accompagnarli nel loro percorso di crescita, specialmente dopo un periodo difficile come quello vissuto negli ultimi due anni causa Covid.

Le classi

I partecipanti alla regata hanno affrontato il mare divisi in tre classi: Optimist-Iniziazione, Optimist-Perfezionamento e Derive. Per la classe Optimist-Iniziazione prima Flavia Ragonese, seconda Elena Renzi e terza Bianca Maria Del Vivo. Per la classe Optimist-Perfezionamento primo Tommaso Ragonese, secondo Diego Boccaccini e terzo Gabriele Cannoni. Per la classe Derive primi Vittorio Pagliacci e Lorenzo Mici, seconda Matilde Basili e terzo Tommaso Breccia. Premiati anche i più piccoli, amichevolmente rinominati le piccole sardine dei corsi di vela: Maria Elisa Mariani e Giulio Carlorosi.