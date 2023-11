Senigallia, passeggiata nel passato con la Lega Navale

SENIGALLIA - Nella mattinata di domenica 12 novembre si è svolta per le vie di Senigallia una passeggiata nel passato a cura di Roberto Petrucci con il patrocinio ed il supporto della Lega Navale Italiana Sezioni di Senigallia/Pesaro e dell’Università dell’Età Libera. L’interessante iniziativa a titolo “Con Selim Mustafà alla Fiera della Maddalena” prende spunto dal primo racconto tratto da “Storie di Adriatico” di Sergio Anselmi e tramite ma soprattuto grazie ad esso, si vanno a scoprire i luoghi , gli usi e le curiosità legate alla Fiera della Maddalena.

Il mercato ittico

Roberto Petrucci ha guidato un nutrito gruppetto di partecipanti che non si sono fatti intimidire dal tempo grigio e che dalla locale sezione della Lega Navale si sono diretti alla zona dell’attuale mercato ittico, una volta spiaggia di primo approdo per le barche che richiedevano l’accesso al porto. La camminata è poi proseguita alla volta di piazza Simoncelli, verso la Sinagoga ed a seguire i Portici Ercolani, luogo principe della Fiera. In ogni tappa i partecipanti hanno avuto modo di apprendere l’importanza della Fiera della Maddalena non solo come luogo per gli scambi di merci ma anche come piazza di intermediazione finanziara, le motivazioni della sua ascesa e del suo prestigio, l’origine dei mercanti che vi partecipavano e delle persone che la popolavano.

La storia

Ogni angolo di Senigallia è in grado di fornire preziosi spunti storici nonchè interessanti valutazioni sulla sua urbanistica, come quelle sulla nascita del quartiere greco, vera e propria zona logistica con magazzini di supporto alla Fiera.

Ha stupito molti, tra i tanti dettagli, scopire che i ganci che si vedono sopra i Portici Ercolani erano utilizzati in passato per fissare un telone che forniva ombra alla attuale Via Portici durante il periodo di svolgimento della Fiera ma è anche stato altrettanto interessante, scoprire i metodi di segnalazione diurni e notturni che si usavano per guidare i mercanti che navigavano in Adriatico alla volta delle Fiera. Una mattinata ricca di storia raccontata “vivendola” ! Un ringraziamento particolare a Roberto Petrucci che già ad inizio anno aveva arricchito le attività promosse dalla locale sezione della Lega Navale con la presentazione del libro “Bussando ai porti” e che con questa iniziativa chiude un 2023 che è stato intenso e ricco di proposte. Vi aspettiamo per il 2024