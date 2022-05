Lega Navale, il vento gonfia le vele: «Qui cresce la passione per il mare». E c'è spazio anche per l'astronomia

PORTO SANT’ELPIDIO - La Lega Navale di Porto Sant’Elpidio cresce nei numeri e nelle intenzioni. Aumenta la passione per lo sport del mare che a Porto Sant’Elpidio ha la sua casa sul lungomare centro. Tra giovani velisti e divulgazione astronomica, la sezione cittadina promette un’estate ricchissima.

Tante le iniziative in cartellone per un programma dedicato alla cultura del mare. Sono organizzati corsi vela e appuntamenti dedicati alla convivialità e alla divulgazione di conoscenze per gli appassionati del settore. Ne parla con orgoglio il presidente della Lega Navale Piergiorgio Del Vivo. «Inizieremo ufficialmente lunedì 6 giugno con i corsi di vela estivi per bambini e ragazzi. Corsi che andranno avanti fino al fine luglio – dice Del Vivo –: per i più grandi puntiamo anche a far partire la scuola di surf, la cui data di inizio verrà indicata in seguito. Di pari passo con lo sport stiamo imbastendo un programma di appuntamenti culturali dedicati all’astronomia con il socio Guy Andronik, divulgatore astronomico, e incontri dedicati al territorio, all’ambiente, alla cultura alimentare declinata nel suo rapporto con il mare».



«L’obiettivo - ribadisce Del Vivo - è rendere sempre più la nostra sezione un punto di riferimento per chi ha voglia di conoscere il mare, sia dal punto di vista sportivo che da quello culturale, che siano essi giovani o adulti». Il presidente della Lega Navale fa sapere anche che verrà dato spazio ad attività ricreative per soci e socie. Si prevedono sessioni di yoga con Sara Diamanti.



E a proposito dei corsi di vela, avranno durata settimanale e si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio. In tutti i casi si potrà scegliere anche di frequentare la singola settimana, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, oppure l’intero mese. Sarà possibile anche pranzare alla Lega Navale. Così da mettere a frutto le competenze acquisite in materia elementare, oltre che in acqua. Del Vivo fa sapere che sono arrivate già parecchie iscrizioni «grazie al grande lavoro avviato negli anni passati dal nostro istruttore federale Massimo Diamanti e dalla sua squadra» precisa. Per i ragazzi e le ragazze che parteciperanno saranno giornate di insegnamenti teorici e pratici oltreché di puro divertimento in acqua.

A fine luglio, al termine di tutti i corsi, i partecipanti avranno la possibilità di vivere l’emozione di una vera regata. E saranno premiati i migliori di ogni categoria. Per restare informati sugli eventi in programma c’è la pagina Facebook “Lega Navale Sez. Porto Sant’Elpidio”. Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 329 2584654 o inviare una email all’indirizzo portosantelpidio@leganavale.it.

