Pesaro-Pola, premiazioni nella sede della Lega Navale di Pesaro nel ricordo di Cinquepalmi

Dopo la bella avventura in mare, gli equipaggi partecipanti alla 37esima edizione della Pesaro-Pola si sono ritrovati sabato 6 maggio nella sede della Lega Navale di Pesaro per l’attesa serata di premiazione. Il presidente Antonio Rossini ha ringraziato tutte le componenti che hanno reso possibile il successo dell’ennesima regata sulla rotta dei trabaccoli: «Prima di tutto grazie ai regatanti, sono loro che fanno grande l’evento. Poi alla Capitaneria di Porto che ha reso snelle le operazioni, alla Fiv, ai nostri sponsor in particolare alla Renco che ci affianca sin dalla nascita della regata e a Mediolanum, arrivata quest’anno a dare lustro a una manifestazione storica. Infine un grazie ai nostri soci e al comitato organizzatore capitanato da Marco Gatti: tutto è andato bene, ma contiamo di fare ancora meglio il prossimo anno. Voglio poi cogliere l’occasione di ricordare Michele Cinquepalmi, scomparso poco prima della partenza: lui era un simbolo della regata avendo partecipato a tutte le edizioni».

Della Dora: «Evento spettacolare»

L’assessore allo sport Mila Della Dora elogia la Lega Navale: «Siamo orgogliosi di quest’evento che portate avanti da ben 37 anni, una tradizione che richiama tanti pesaresi sul molo per vedere la partenza sempre spettacolare, con le sue vele al vento». Il consigliere regionale Andrea Biancani sottolinea anche «il rapporto con l’altra sponda, più giovane con Pola rispetto a Rovigno, ma che funziona e regala momenti splendidi a chi partecipa».

Applausi anche dall’ammiraglio Andrea Fazioli della Lega Navale Italiana: «Una regata ormai storica che si è meritata il riconoscimento della Lega Navale nazionale, perché le belle tradizioni vanno conservate. Dopo le due edizioni soppresse per la pandemia avete ripreso con buoni numeri che possono essere ancora ampliati».

Stardust

Il sottotenente di vascello Laura Merola ha portato poi i saluti del comandante della Capitaneria di Porto, prima che Marco Gatti procedesse con le premiazioni. Il boato più grande per lo skipper Letterio Morabito che per la prima volta ha conquistato, al timone di Stardust, il Trofeo Challenger per la traversata più veloce: «Una soddisfazione enorme, siamo stati abili e fortunati. Ma l’aspetto più bello di questa regata è la compagnia». Mentre Anteo Moroni, con la sua Frequent Flyer ha portato a casa la coppa nella veleggiata. Bellissimi i trofei in ceramica consegnati ai vincitori delle varie categorie, confezionati da Verzolini. Poi lo chef stellato Luigi Sartini di San Marino ha conquistato la gola di tutti col suo ricco e gustoso buffet.