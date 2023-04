Pesaro-Pola, l'edizione 37 la vince Stardust (Lega Navale Ancona) di Morabito al foto finish: podio completato in 5 minuti, terzo il Chica Boba II

PESARO - La 37esima edizione della Pesaro-Pola va a Stardust (Lega Navale Ancona), che rispetta i pronostici: la nuova barca in carbonio dello skipper Letterio Morabito era infatti tra le favorite alla vittoria finale. Completano il podio Irina di Maurizio Guglielmo (Ravenna Yachting Club) e il Chica Boba II di Giovanni Gasparini (Lega Navale Pesaro), con al timone i figli di Michele Cinquepalmi, Luca e Max: un bel modo di onorare la figura del padre nella tradizionale regata sulla rotta dei trabaccoli, a cui Cinquepalmi senior aveva partecipato innumerevoli volte.

L'arrivo

L’arrivo si è giocato sul filo di lana, con Irina che era in vantaggio finita in una secca e sorpassata da Stardust che ha tagliato all’1,32 della notte, quindi Irina all’1,34 e il Chica Boba all’1,36. Insomma, il podio della regata, che quest’anno si conclude in una sola manche, si è giocato nel giro di soli cinque minuti. Più fortunate le imbarcazioni partite per prime, accompagnate da un vento fra i 13 e i 15 nodi, mentre in tarda serata la bonaccia ha rallentato chi aveva partecipato alla veleggiata.

Queste le classifiche delle varie categorie

Classe A

No stame a tocar - David Ceccarelli (Lega Navale Pesaro)

Pelinkova – Ludovico Giovanetti (Compagnia della Vela Pesaro)

Classe B

Me la godo – Claudio Alberto Ricci (Club Nautico Cesenatico)

Jane – Mauro Baldini (Lega Navale Pesaro)

Classe C

Black Coconut – Salvatore Ivorio (Compagnia della Vela Porto Civitanova)

Mister X Team Orzelli – Gabriele Percetti (Sport and sail Pesaro)

Classe D

Irina – Maurizio Guglielmo (Ravenna Yachting Club)

Gradisca – Andrea Penzo (Compagnia della Vela Riminese)

Classe F

Swamy – Omero Giangrandi (Ravenna Yachting Club)

Neni II – Italo Melegari (Club Nautico Rimini)

Marlic – Lucio Mantoni (Cvt)

Classe G

Stardust – Letterio Morabito (Lega Navale Ancona)

Chica Boba II – Giovanni Gasparini (Lega Navale Pesaro)

Matejuska – Tomislav Civitanovic (Vis)

VELEGGIATA

VA

Malua – Andrea Ottani Sconza (Lega Navale Pesaro)

VB

Frequent Flyer – Anteo Moroni (Lega Navale Pesaro)

My twins – Paolo Bartolucci (Club Nautico Pesaro)

Leon – Gianni Leonardi (Club Nautico Pesaro)

VC

Bichi – Alessandro Zamagna (Compagnia della Vela Riminese)

Stemar – Luciano Pedini (Compagnia della Vela Apsella)