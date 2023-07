PORTO SANT’ELPIDIO -Sicurezza e manutenzione del verde, arrivano due giardinieri per tagliare più erba ma soprattutto parte la vigilanza del lungomare per proteggere gli chalet. Più sorveglianza sul lungomare. Aumentano le temperature, i turisti e con la movida sale l’allerta sicurezza, domani ci sarà il primo incontro ufficiale della nuova amministrazione in Prefettura e si avviano le partnership tra amministrazione comunale e balneari.

La sicurezza



La sicurezza è la tematica tra le più sentite dalla cittadinanza, legata all’allarme furti, spaccio di droga, occupazioni e tutte le problematiche della micro criminalità che tra luglio e agosto aumentano. Per organizzarsi al meglio domani è stato convocato il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza in Prefettura, su sollecitazione di Confcommercio, appuntamento a Fermo per definire le linee guida e affrontare la bella stagione. L’obiettivo è potenziare la presenza delle forze dell’ordine sulle strade, più sorveglianza, più controlli anche per la movida, che deve divertire, non far preoccupare. Gli allarmi per furti, borseggi, vandalismi, aumentano in maniera proporzionale alle giornate che si allungano, alle serate da passare all’aperto, ai turisti, che sono un toccasana per l’economia ma attirano anche malintenzionati.



Il vertice



Il sindaco di Porto Sant’Elpidio Massimiliano Ciarpella, che giovedì era in Questura per i saluti delle istituzioni fermane al questore Rosa Romano nel giorno del suo saluto, sta mettendo a punto l’estate sicura: «La problematica legata ai furti, alle effrazioni negli chalet è stringente e va risolta – spiega il sindaco Ciarpella – la problematica va attenzionata, i balneari devono lavorare in tranquillità. Porteremo sul tavolo del Comitato, lunedì, le nostre proposte in merito a questo che è stato un tema molto dibattuto in campagna elettorale. Un tema che ci vede impegnati in prima linea. Abbiamo intenzione di potenziare gli impianti di videosorveglianza, la nostra Polizia municipale fa miracoli, con un presidio del territorio fino all’una di notte, servizio che altri comuni non hanno. Comunque c’è l’esigenza di potenziare i pattugliamenti e ci stiamo attivando per questo. Anche con più operatori per questi mesi, stiamo predisponendo un progetto per una collaborazione tra pubblico e privato. Come Comune mettiamo a disposizione un fondo per garantire il monitoraggio, mettendo in campo anche la vigilanza privata con una forma di partenariato, per estendere i controlli in orario notturno».

Una città più sicura è una città curata, ciò significa più cura del verde, per questo in Comune è stata presa la decisione di assumere due giardinieri fino al 30 settembre, per tenere pulita la riviera.