PORTO SAN GIORGIO - Sono iniziati ieri mattina, all’imboccatura del porto, i lavori di dragaggio programmati dal Comune da qualche settimana. L’assessore al porto Fabio Senzacqua e l’assessore ai lavori pubblici Lauro Salvatelli, insieme al sindaco Valerio Vesprini, hanno preso parte ad un sopralluogo insieme ai tecnici e agli operatori. L’intervento di spostamento del materiale posto sul fondale riguarda una quantità di circa 3.500 metri cubi di sabbia.

«L’operazione, una volta conclusa, garantirà l’ingresso e migliorerà la sicurezza della navigazione - ha affermato l’assessore Senzacqua -. La disponibilità mostrata dal Marina di Porto San Giorgio nell’intervenire nella porzione di canale di loro competenza, sarà utile a permettere l’ottenimento di un ottimo risultato, sia per il turismo che per gli operatori della pesca». L’amministrazione, è riuscita a portare a casa un intervento che in questo periodo dell’anno non era scontato ma è arrivato in tempo per garantire la funzionalità del canale. «Meteo permettendo - ha spiegato l’assessore Lauro Salvatelli - i lavori saranno portati a termine nell’arco di due settimane». Il lavoro iniziato ieri, è un primo intervento indispensabile per l’approdo, nello specifico finanziamento per il 2023 ottenuto dalla Regione (100 mila euro) sono inclusi i lavori di questo primo intervento, le analisi chimico-fisiche dei materiali, le spese di progettazione e direzione che saranno utili anche per le successive e più ampie opere previste. Il finanziamento della Regione di 600mila euro relativo al 2024 ottenuto dal Comune, verrà utilizzato per un più ampio progetto di escavo e ripascimento durante il periodo invernale. «Si sta lavorando - ha annunciato l’assessore Senzacqua - alla progettazione di un’opera più importante e duratura da effettuarsi all’inizio del prossimo anno. In questa particolare fase l’attenzione mostrata dal presidente della Regione Francesco Acquaroli è stata determinante. Solo grazie a queste risorse abbiamo avuto la concreta possibilità di confrontarci e agire». Il geologo Claudio Miccoli, ieri presente, «seguirà puntualmente lo svolgimento dell’intervento. In corso d’opera verranno fatte delle verifiche batimetriche relative al raggiungimento della profondità predefinita», ha concluso Senzacqua.