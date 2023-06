Alluvione a Senigallia, partiti i lavori per il dragaggio del tratto terminale del Misa: dureranno 20 giorni

SENIGALLIA - Procedono le opere di mitigazione del rischio sui tratti dei fiumi interessati dall’alluvione del settembre 2022. In questi giorni sono iniziati infatti i lavori per il dragaggio e la messa in sicurezza del tratto terminale del fiume Misa, a Senigallia, nell’area demaniale in corrispondenza del tratto fra il ponte Garibaldi e il ponte II giugno. I lavori sono iniziati il 26 giugno 2023 e sono previsti 20 giorni lavorativi.

Il prelievo delle ghiaie

Il prelievo di parte delle ghiaie sabbiose depositate lungo l’alveo canalizzato, stimato approssimativamente in 3.000 mc, favorirà il deflusso delle acque di piena. I materiali, che a seguito delle dovute analisi sono risultati scevri da elementi inquinanti, saranno temporaneamente depositati presso un piazzale adibito a parcheggio del casello autostradale, in area comunale individuata con specifica ordinanza sindacale, adibita a deposito dei materiali provenienti dalle operazioni a seguito della alluvione del settembre 2022. Si ipotizza al momento, il reimpiego dei materiali provenienti dal dragaggio per il ripascimento della costa.