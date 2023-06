PORTO SAN GIORGIO - Porto, al via un nuovo intervento di dragaggio. Il Comune ha definito gli interventi. L’assessore all’Ambiente, Fabio Senzacqua, rimarca che si partirà già «entro giugno con lo spostamento delle sabbie, poi la maxi manutenzione e ricerca di nuovi fondi». L’intervento s’inserisce nelle politiche che l’amministrazione comunale sta mettendo in campo, relativamente alla spiaggia, alla difesa e della costa ed alla funzionalità di un’infrastruttura importante come quella del porto.

Le opere

L’intervento all’imboccatura del porto, arriva dopo l’investimento di 50mila euro per il rifiorimento delle scogliere a centro della città, un opera strategica che volutamente è stata messa in atto prima dell’inizio della stagione estiva per evitare di creare disagi. L’amministrazione comunale ha dunque definito parte delle strategie utili per il funzionamento dell’infrastruttura del porto. Si tratta di un intervento urgente da avviare entro il mese in corso per permettere il recupero della navigabilità in sicurezza del porto in vista della realizzazione del maxi intervento di manutenzione straordinaria da 600mila euro tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, la presentazione di un professionista che si occuperà del tre fasi progettuali e la volontà del Comune di proseguire nella ricerca di finanziamenti pubblici per il miglioramento strutturale del porto. Sono stati questi i temi salienti al centro dell’incontro avvenuto ieri mattina in sala consiliare, come l’amministrazione ha fatto sapere.

I presenti

Alla partecipata riunione erano presenti i diportisti, gli operatori economici, i rappresentanti del Marina di Porto San Giorgio, il dirigente comunale Stefano Postacchini, l’assessore al Porto Fabio Senzacqua, il sindaco Valerio Vesprini ed il geologo Claudio Miccoli. Il primo cittadino ha tenuto a sottolineare che «l’esigenza è di partire subito. Entro giugno verrà quindi effettuato lo spostamento delle sabbie per permettere un’estate in tranquillità. Continuiamo a lavorare affinché possano essere spesi al meglio i restanti 600mila euro di fondi ottenuti dalla Regione». L’assessore Senzacqua, ha dapprima ringraziato i presenti per la partecipazione poi ha ripercorso le tappe che hanno portato il comune a definire la serie di interventi da mettere in campo: «L’attenzione del presidente della Regione Francesco Acquaroli è stata determinante, solo grazie a queste risorse possiamo confrontarci e agire concretamente. Nelle prossime fasi ci avvarremo della collaborazione del dottor Miccoli, esperto in interventi per la difesa della costa. Oltre agli interventi straordinari per garantire la navigabilità, stiamo ricercando una soluzione da sottoporre all’attenzione della Regione (con cui siamo in costante confronto) e del Ministero delle Infrastrutture».

Il bilancio

Dalla riunione di ieri «abbiamo positivamente constatato - ha detto ancora - che gli operatori riconoscono a questa amministrazione l’attenzione sulle problematiche del porto. E’ un cambio di passo necessario che dobbiamo portare avanti per lo sviluppo dell’area e quello della città».