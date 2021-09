Una nuova sede per l’Ipsia Frau grazie all'impegno della fondazione di Andrea Bocelli

SAN GINESIO - San Ginesio accoglie l’Andrea Bocelli Foundation, che nel desiderio di essere ancora una volta di supporto alle comunità colpite dal sisma, rinnova il proprio impegno nelle Marche. Andrea Bocelli Foundation, dopo le 3 strutture già realizzate, in 150 giorni cantiere cadauna, ha accolto una nuova sfida di concerto con gli uffici del Commissario straordinario per la ricostruzione.

Un progetto di ricostruzione relativo al nuovo Ipsia Frau di Sarnano, nella sede di San Ginesio e che vedrà la realizzazione di un istituto progettato e sviluppato secondo le linee guida del team di esperti della Fondazione. San Ginesio è un paese medioevale di 3.300 abitanti, dove il 95% degli edifici pubblici ed il 68% delle abitazioni private risulta inagibile.



«Con il nuovo istituto - afferma il sindaco Giuliano Ciabocco - oltre alla già avviata sezione “Meccanica, elettronica e automazione”, il Borgo si prepara ad essere luogo accogliente ed esclusivo con la possibilità di offrire un convitto e nuovi indirizzi formativi che, insieme a quello dedicato a “Legno e arredo”, vedranno protagonisti la musica e gli strumenti musicali». La Fondazione lavorerà a fianco di Legnini e del Comune, con il ruolo di progettista e project manager. Donerà quindi il progetto tecnico, oltre a guidare la realizzazione della struttura con il proprio team multidisciplinare. Ci saranno laboratori e spazi didattici progettati secondo layout flessibili ed innovativi, ambienti comuni di relazione e socialità per lo studio e l’approfondimento individuale e di gruppo, oltre che officine professionali dedicate e attrezzate per i due percorsi di studio.

«Ringrazio la Fondazione Bocelli per la donazione della progettazione e dell’intera conduzione tecnica per la realizzazione del nuovo istituto», afferma Legnini. «Queste importanti iniziative non sarebbero possibili senza il fondamentale supporto delle istituzioni pubbliche, e dei sostenitori di Abf che comprendono privati cittadini dall’Italia e dall’estero», afferma Laura Biancalani, direttore generale della Andrea Bocelli Foundation. La campagna “Con te per disegnare il futuro” dedicata al progetto di San Ginesio è partita ieri con la numerazione solidale 45516. A questo progetto saranno dedicati i fondi raccolti il 5 settembre in occasione dello spettacolo “E lucevan le stelle” organizzato da Comune di Macerata e Associazione Arena Sferisterio” e che vede come charity partner Fondazione Mediolanum Onlus. La campagna vedrà poi il suo culmine nello speciale Domenica In in onda il 3 ottobre su RaiUno con una puntata dedicata al fondatore Andrea Bocelli e alla Abf.

© RIPRODUZIONE RISERVATA