Violento schianto frontale tra un furgone ed un'auto: una mamma all'ospedale

PORTO SANT'ELPIDIO - Scontro frontale tra un furgone Iveco e una Opel Mokka, una mamma finisce all’ospedale. Il lato destro della vettura si è accartocciato su se stesso nell’impatto. La mamma era sola in macchina.

Il boato si è sentito questa mattina alle 8 in via Milano, all’incrocio con via Reggio Emilia. La trentaquattrenne che abita nella zona ha accusato subito forti dolori al collo e alla testa, è stata trasportata al pronto soccorso del nosocomio fermano in ambulanza dalla Croce verde di Porto Sant’Elpidio. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della squadra volante, questura. Due mezzi del soccorso stradale sono stati necessari e l’ultimo tratto di via Milano è stato interdetto al traffico per un’ora perché le due vetture incidentate occupavano tutta la carreggiata. Illeso il conducente dell’Iveco, mezzo danneggiato all’angolo anteriore sinistro.

