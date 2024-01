Schianto frontale sulla Statale a Osimo: un'auto finisce fuori strada, due feriti in codice rosso

OSIMO – É di due feriti gravi il bilancio di un frontale avvenuto questa mattina a Osimo, attorno alle 8, lungo la Statale Adriatica, nei pressi della concessionaria Jaguar. Si sono scontrate una Fiat 600 e un Suv Hyundai, che è finita fuori strada a seguito dell'impatto violento. Subito sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 con l'automedica, un mezzo della Croce Gialla di Camerano e uno della Croce Rossa di Loreto. Sono rimasti feriti i conducenti dei due veicoli, entrambi 50enni, rimasti sempre coscienti. Sono stati portati al pronto soccorso di Torrette in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi e per la gestione del traffico, è intervenuta la polizia.