Osimo, tremendo frontale con un camion: gravi padre, madre e bimba di 5 mesi, arriva l'eliambulanza

OSIMO – Padre, madre e la loro bimba di 5 mesi sono finiti all'ospedale in codice rosso dopo un violento frontale tra l'auto su cui viaggiavano e un camion. L'incidente da brividi è avvenuto nel pomeriggio, attorno alle 16, lungo la Statale 16, tra il Cargopier e il Mc Dondal's di Osimo Stazione.

È dovuto intervenire l'elicottero del 118 per soccorrere la famigliola albanese, residente a Loreto.

Per motivi da accertare, la loro Nissan Micra si è scontrata frontalmente con un camion Iveco. Sul posto, oltre all'eliambulanza atterrata in un terreno vicino alla Statale, si sono portati altri mezzi del 118, con l'automedica di Loreto, la Croce Gialla di Camerano e la Croce Verde di Castelfidardo, oltre ai vigili del fuoco. I carabinieri di Osimo hanno chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso. La coppia e la loro bimba di 5 mesi sono stati portati al pronto soccorso di Torrette, in gravi condizioni, a bordo delle varie ambulanze. Non sarebbero in pericolo di vita, fortunatamente. Illeso il conducente del camion.