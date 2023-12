SENIGALLIA - Furto lampo sabato pomeriggio a Marzocca, dove i ladri in dieci minuti sono riusciti ad entrare in un appartamento fuggendo con i gioielli. I proprietari erano usciti a portare fuori il cane. E’ successo sabato verso le 18 in viale della Resistenza. I ladri hanno rotto una finestra al primo piano e, in poco tempo, sono riusciti a prendere i gioielli, riuscendo a dileguarsi prima del loro ritorno. E’ stato il figlio della coppia a riferire l’accaduto sui social, dopo l’intervento dei carabinieri arrivati per effettuare un sopralluogo. Mancavano solo dei monili in oro, il cui valore è da quantificare.

L’allarme social



«Attenzione, oggi alle 18 sono entrati i ladri nell’appartamento dei miei genitori in viale della Resistenza – ha scritto sabato sera -, erano usciti dieci minuti con il cane. Sono entrati rompendo il vetro al primo piano, se qualcuno avesse tante volte visto qualcosa mi faccia sapere, in ogni caso prestate attenzione perché a questi bastano solamente dieci minuti». Forse gli stessi, sembra abbiano cercato di entrare in un’altra abitazione ma i militari non sono stati informati. A loro risulta un solo episodio nel territorio della Compagnia di Senigallia, negli ultimi giorni. Quello di viale della Resistenza, appunto, dove hanno colpito di pomeriggio come era accaduto lo scorso weekend.



Anche a Marzocca un furto era andato a segno in via Marco Polo lo scorso fine settimana, quando erano state prese di mira Senigallia e Montemarciano. Francesco Albani, amministratore del gruppo “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi” ha portato ieri a conoscenza anche di un altro episodio fallito, che aveva destato preoccupazione. «Sabato scorso a Senigallia in viale dei Pini, il proprietario dell’abitazione si è ritrovato i ladri in giardino – riferisce Francesco Albani -, intorno alle 17:30, e si sono dati alla fuga in quanto avvistati. Sembra avessero accento dell’Est».



L’invito



Il proprietario di casa, che era all’interno, li ha sentiti, infatti, parlare. Albani ha rinnovato l’invito già fatto la settimana scorsa dai militari a segnalare in maniera tempestiva. «Rinnovo l’invito a far molta attenzione a persone e auto sospette – ha scritto in un appello nel gruppo -, è importante segnalare immediatamente alle forze dell’ordine. Prestate attenzione e non abbassate le difese contro i ladri anche se vi assentate per pochi minuti dall’abitazione. Sotto le festività andiamo incontro sicuramente a un periodo in cui ci saranno più furti».