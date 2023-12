Spaccata nella “torteria” a Fabriano: i ladri fanno il pieno di soldi, dolci, vino e liquori. E rompono tutto

FABRIANO - Ladri vandali in azione alla Torteria di via Beniamino Gigli. Il bottino della spaccata è di oltre tremila euro più i danni.

Ignoti sono entrati in azione a Fabriano ed hanno preso di mira la Torteria di Natascia Axana: con il vaso di una pianta, hanno sfondato la porta in vetro. Non riuscendo pienamente nel loro intento hanno continuato nell’opera distruttiva con pezzi di cemento del marciapiede. Una volta entrati anno divelto il cassetto porta soldi del registratore di cassa e arraffato monete per diverse centinaia di euro, poi hanno fatto razzia di bottiglie di vino e liquori e dei dolci. Sono scappati, dopo aver abbandonato il cassetto del registratore cassa davanti alla pasticceria, e hanno consumato bevande e cibo poco distante dalla Torteria, vicino altre attività commerciali.