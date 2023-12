Civitanova, si scaglia contro i poliziotti che in casa gli trovano anche la cocaina: 59enne arrestato

CIVITANOVA - La Polizia inteviene per sedare una lite, ma gli agenti si devono difendere da un uomo che si scaglia contro di loro. Alla fine il 59enne finisce nei guai anche per la cocaina che gli agenti gli trovano in casa.

Nel primo pomeriggio di sabato la volante del Commissariato di Civitanova è intervenuta in ausilio a personale 118 presso l'abitazione di un soggetto già conosciuto alle Forze dell'Ordine per i suoi trascorsi.

Nella circostanza, l'uomo dava in escandescenze scagliandosi contro gli operatori ai quali provocava lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni. È stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di convalida, Essendo l'uomo gravato da pregiudizi penale anche per reati connessi agli stupefacenti, veniva effettuata una perquisizione all'interno della sua abitazione a seguito della quale veniva rinvenuto un piccolo quantitativo di cocaina fatto per il quale è stato denunbciato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.