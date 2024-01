MONSANO - Violento scontro tra due moto nella mattinata di ieri, intorno alle 11, all’altezza dell’ex Mercatone Uno, in via Marche (Provinciale 76), all'incrocio con via Breccia. Quattro le persone ferite: si tratta di due coppie di cinquantenni, residenti ad Ancona e Senigallia, che viaggiavano in sella rispettivamente a una Honda e una Bmw. I due uomini e le due donne sono state portate in gravi condizioni a Torrette. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Jesi, intervenuti con 4 pattuglie.

Il racconto

«Ho sentito un forte boato, come se fosse scoppiato un ordigno e mi sono subito precipitata in strada, la scena era terribile, ho subito allertato il 118», racconta una testimone. Riverse a terra, ferite ma coscienti, le 4 persone che erano in sella alle due moto. I primi soccorsi sono arrivati dalla Croce Gialla di Chiaravalle che in quel momento era di passaggio. «Ho visto una donna a terra, era su un fianco, in un primo momento volevo provare a metterla in posizione supina, vedevo che stentava a respirare, poi è tornata a farlo meglio. Non me la sono sentita di intervenire lì per lì, pensavo che potessi arrecarle solo danno non essendo pratico di soccorsi - racconta un altro testimone, sotto choc -. Nel frattempo, comunque, sono arrivate le ambulanze e mi sono un po' tranquillizzato, muoveva le mani e le gambe».

La donna è stata fra le prime a essere trasportata in codice rosso all’ospedale di Torrette a bordo dell’eliambulanza: ha riportato gravi traumi anche al volto, per questo è stato richiesto l’intervento di un chirurgo maxillo-facciale. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, una moto viaggiava in direzione Jesi e l’altra scendeva da via Breccia, ma la dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Jesi. Un incrocio che purtroppo si rivela ancora una volta scenario di incidente. Alcuni residenti presenti hanno ricordato che numerose sono state le segnalazioni affinché venga al più presto fatto qualcosa per metterlo in sicurezza. Sul posto oltre alla Croce Gialla di Chiaravalle, la Croce Verde di Jesi, un’ambulanza medicalizzata di Torrette e i vigili del Fuoco.