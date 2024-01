SAN BENEDETTO Stanotte sono stati reinstallati i cantieri in A14 e dalle sei di questa mattina sono tornati operativi e quindi sono stati ripresi i lavori. Già dallo scorso lunedì sera, chi si è trovato a transitare nel tratto d’autostrada interessato ha viaggiato su una sola corsia da Grottammare a Pedaso, in direzione nord, riferendo che i mezzi pesanti, pur con il maltempo che interessava la zona durante le ore notturne, percorrevano il tratto andando ad alta velocità. Una situazione di certo poco piacevole per chi si trova ad andare spesso sul tratto per questioni lavorative.

Le opere

E oggi, con i lavori di nuovo operativi, potrebbe peggiorare. Prima dello stop del 20 dicembre e di iniziare i lavori nella carreggiata nord, erano stati già completati quelli nei fornici che si trovano nella carreggiata in direzione sud, ovvero nelle gallerie San Basso, Cupramarittima, San Cipriano e Grottammare. Quindi l’inizio del potenziamento in direzione nord e i cantieri avevano subito uno stop dallo scorso 20 dicembre, interrotti in occasione delle festività natalizie per agevolare la circolazione autostradale di chi si doveva spostare in occasione delle feste.

La ripartenza

Si riprende da dove ci si era fermati a dicembre, nel tratto compreso tra Grottammare e Pedaso, quindi nella carreggiata nord, tra i km 301+100 e 294+800. I lavori sono quelli ormai noti di adeguamento del piano sicurezza delle quattro gallerie che insistono nel tratto, adeguamenti così come stabiliti per legge dal decreto 364 del 2006. La cantierizzazione è la stessa adottata dall’inizio del 2023 e portata avanti fino a prima delle feste. É prevista la deviazione di carreggiata in direzione Ancona solo in orario notturno, dalle 22 alle 6 per alleggerire la presenza dei cantieri lungo l’autostrada. Nella fascia oraria diurna, dalle 6 alle 22 la circolazione nel tratto è prevista lungo una corsia per senso di marcia, con la possibilità di aprirne una seconda in caso di necessità e nella direzione di marcia che presenta i maggiori disagi. Disagi che, a seconda dell’andamento del traffico, possono creare problemi e ritardare non poco i tempi di percorrenza del tratto.

Bollino rosso

Particolarmente critica, da bollino rosso, la fascia mattutina dalle 7 alle 10 soprattutto in direzione sud e quella compresa tra le 16 e le 19 in entrambe le direzioni. Caso questo da bollino rosso, giallo negli altri casi, verde solo in serata in direzione sud. Intanto Autostrade per l’Italia comunica che «per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di venerdì 12 e sabato 13 gennaio, con orario 22.00-6:00, sarà chiusa la stazione di Pedaso, in entrata verso Pescara. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Grottammare».