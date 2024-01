A14, venerdì e sabato chiuso il casello di Pedaso. Meteo: attenti a pioggia e vento

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di venerdì 12 e sabato 13 gennaio, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Pedaso, in entrata verso Pescara. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Grottammare.



Attenti al meteo

Condizioni meteo, massima attenzione sui tratti autostradali marchigiani. Tra Senigallia e Ancona sud il pericolo è causato dalla pioggia mentre da Fermo, in direzione sud, il problema è il vento forte.