COLLI AL METAURO La scena di un inferno con un’auto disintegrata e un’altra vettura finita nella scarpata. Il tragico teatro dove ha perso la vita una donna di 71 anni, l’incubo sulla provinciale Orcianense: domenica pomeriggio, ore 17.15, tra Calcinelli e Villanova. In una manciata di minuti è tutto un grido di sirene, di automobilisti bloccati che intuiscono la tragedia che si sta consumando.



I soccorsi



Arriva rapidamente la prima ambulanza, è la donna stesa sull’erba della scarpata la più grave. Quasi venti minuti di massaggio cardiaco con il medico del 118 che sotto il sole ancora alto non si arrende e ci prova, non molla, ma il cuore di Nilvana Sperandio non riparte. Il suo corpo rimarrà coperto da un pietoso lenzuolo bianco ben oltre il tramonto, in attesa che il magistrato conceda il nulla osta per ricomporlo all’obitorio di Fano. L’auto su cui viaggiava insieme al marito, Ilario Ciccurilli, e che procedeva in senso opposto rispetto alla station wagon, dopo il colpo si è ribaltata finendo la corsa impazzita nella scarpata. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi, ma anche altre ambulanze, Icaro che atterra in un campo adiacente e i carabinieri che cercano di ricostruire le modalità del disastro. Resta a lungo ferma l’eliambulanza allertata per il soccorso alla donna ma poi fondamentale per il trasporto ad Ancona del marito, geometra molto conosciuto a Fano. Traffico in tilt con gli agenti della polizia municipale impegnati a evitare ingorghi e ulteriori rischi.



I mezzi



C’è un’auto potente, sulla carreggiata, una Bmw station wagon bianca con la parte anteriore distrutta. A bordo tre giovani, due stranieri e una ragazza italiana: procedevano in direzione Calcinelli-Villanova. Dopo l’incidente sono stati sottoposti ad accertamenti per un possibile abuso di alcol. Una volta superato il ponte, il conducente della Bmw che procedeva a forte velocità, finendo per travolgere frontalmente un suv Dacia a bordo del quale viaggiavano moglie e marito. All’inizio si era ipotizzato un sorpasso azzardato da parte della Bmw ma i rilievi non lo confermano. Comunque una botta tremenda che butta fuori strada la Dacia nera facendola volare nella scarpata. Una violenza a cui la donna non sopravvive mentre il marito caricato in eliambulanza in gravi condizioni viene trasportato all’ospedale Torrette di Ancona. Entrambi residenti a Fano i due coniugi sono titolari di una casa a Villanova e stavano rientrando a Fano dalla località. Trasportati all’ospedale regionale anche due dei tre giovani a bordo della Bmw a bordo di due ambulanze.



La famiglia



I coniugi Ciccurilli sono molto conosciuti a Fano, titolari dell’azienda Il condominio che ha sede in via Girolamo da Fano, operano nel settore consulenza edile, paesaggistica e per lavori pubblici. Hanno due figli Andrea e Francesco, il maggiore, Andrea, è impegnato nella stessa azienda che offre anche consulenze condominiali.