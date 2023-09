Incidente mortale a Calcinelli, scontro frontale sull'Orcianese tra due auto: deceduta una donna, ferito grave il marito. Le foto

COLLI AL METAURO - Incidente pauroso sull'Orcianese, morta una donna. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 17.20 circa lungo la Strada provinciale, all’altezza di via Ponte Metauro, nel Comune di Colli al Metauro: nello schianto sono state coivolte due autovetture, una Bmw station wagon e un Suv Dacua. I feriti sono tre: uno, molto grave, di 77 anni, portato via in elisoccorso all'ospedale regionale di Torrette mentre la moglie (la coppia è di Fano) è invece deceduta a poca distanza dal luogo dell'incidente. Entrambi erano a bordo del Suv. A nulla è valso l'intervento dei sanitari, con un lungo e ripetuto tentativo di massaggio cardiaco sul posto alla donna.

La dinamica ancora da ricostruire

Le cause sono ancora in fase di accertamento ma sarebbero dovute a un sorpasso azzardato: dalla dinamica i mezzi si sarebbero infatti scontrati frontalmente tra loro. Una delle due auto è finita nel campo adiacente alla carreggiata.

L'impatto ha cancellato i musi della Bmw e Suv. La squadra di Pesaro intervenuta ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche le Forze dell’Ordine.