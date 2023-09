Schianto frontale sull'Orcianese, morta una donna: le auto devastate dopo l'impatto. Una è volata nel campo

COLLI AL METAURO - Incidente pauroso sull'Orcianese, morta una donna. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 17.20 circa lungo la Strada provinciale, all’altezza di via Ponte Metauro, nel Comune di Colli al Metauro: nello schianto sono state coivolte due autovetture. I feriti sono tre: uno, molto grave, portato via in elisoccorso all'ospedale regionale di Torrette mentre la moglie (la coppia è di Fano) è invece deceduta a poca distanza dal luogo dell'incidente. A nulla è valso l'intervento dei sanitari, con un lungo e ripetuto tentativo di massaggio cardiaco sul posto.