Incidente mortale a Calcinelli, scontro frontale sull'Orcianese tra due auto: deceduta una donna. Elisoccorso per un ferito

COLLI AL METAURO - Incidente pauroso sull'Orcianese, morta una donna. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 17.20 circa lungo la Strada provinciale, all’altezza di via Ponte Metauro, nel Comune di Colli al Metauro: nello schianto sono state coivolte due autovetture. I feriti sarebbero almeno tre, una donna invece sarebbe deceduta sul colpo.

La dinamica ancora da ricostruire

Le cause sono ancora in fase di accertamento: dalla dinamica i mezzi si sarebbero scontrati frontalmente tra loro. Una delle due auto è finita nel campo adiacente alla carreggiata. Tre le persone ferite, per una è stato necessario il trasportato con l’eliambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pesaro. La squadra di Pesaro intervenuta ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche le Forze dell’Ordine.