Domani i funerali di Fabio e Davide Zandri a Calcinelli nella chiesa Santa Croce. Lutto cittadino a Terre Roveresche

COLLI AL METAURO - Si svolgeranno domani, martedì 12 luglio, i funerali di Fabio, 8 anni, e Davide Zandri, 44 anni, il bimbo e il papà annegati sabato scorso nel mare davanti alla spiaggia di Gimarra di Fano, sotto gli occhi della mamma e moglie Stefania, mentre l'altro figlio Luca di 12 anni è stato salvato dai bagnini ed è ricoverato ormai fuori pericolo all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona.

Il funerale alla Santa Croce di Calcinelli

Il rito sarà offociato nella chiesa di Santa Croce a Calcinelli, località in cui la famiglia risiede. Il sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti, ha disposto il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta in municipio, invitando tutti gli esercizi a sospendere le attività con le serrande abbassate per un paio di ore a cavallo dell'orario dei funerali.

Sarà lutto cittadino a Terre Roveresche

Anche il sindaco Antonio Sebastianelli di Terre Roveresche, comune da cui proveniva Davide originario di Orciano, ha ordinato per domani il lutto cittadino disponendo che la bandiera comunale venga listata a lutto, sia annullata ogni manifestazione pubblica e sia osservato alle 16,30 - ora di inizio dei funerali - un minuto di raccoglimento in tutti gli uffici comunali, invitando tutti i cittadini in ogni attività a fare altrettanto e vietando in quell'orario qualsiasi attività o comportamento in contrasto con il lutto.