FANO Ha sostenuto che la droga fosse per uso personale e che in coincidenza del Ramadan l’utilizzo aumenti sensibilmente, tanto da giustificare quel quantitativo. Domenica scorsa alle 18,30 i carabinieri della stazione di Colli al Metauro si sono presentati nei pressi dell’abitazione di un marocchino di 37 anni, residente nella zona di Calcinelli. Sospettosi che potesse gestire un piccolo spaccio di droga, lo hanno perquisito all’arrivo con la sua auto. Addosso aveva 4 dosi di cocaina e 900 euro in contanti.

La perquisizione è proseguita a casa dove i militari hanno trovato in totale 11 grammi di cocaina e un panetto di circa grammi di hashish nascosto nella federa del cuscino della camera da letto. Nell’armadio e in altri nascondigli c’erano altre dosi di hashish oltre all’immancabile bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per confezionare e dividere la sostanza stupefacente. Nelle tasche del giubbotto altri duemila euro circa, per un totale di quasi 3000 euro in contanti. Soldi che gli inquirenti sostengono essere chiaro provento di spaccio, visto che il soggetto è senza lavoro.



L’agenda con i nomi



E’ stata rinvenuta anche un’agenda con una serie di nomi e di cifre appuntate, altro elemento che dimostrerebbe la contabilità e la lista di clienti gestita dal marocchino. Di qui l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ieri mattina l’udienza di convalida con l’indagato, con un precedente penale per furto, che ha fornito la sua versione. I soldi sarebbero serviti al pagamento delle spese per l’affitto mentre la droga era per uso personale. Un utilizzo che durante il Ramadan si farebbe più ampio per mitigare il digiuno osservato nel mese sacro per i musulmani. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma. L’avvocato ha chiesto i termini a difesa per valutare un rito alternativo.