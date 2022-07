Fiori bianchi e lacrime per il funerale di Fabio e Davide Zandri, folla in chiesa per l'addio a papà e figlio a Calcinelli

COLLI AL METAURO Il giorno del dolore, quello più intenso. Oggi si sono svolti i funerali di Fabio, 8 anni, e Davide Zandri, 44 anni, il bimbo e il papà annegati sabato scorso nel mare davanti alla spiaggia di Gimarra di Fano, sotto gli occhi della mamma e moglie Stefania. Chiesa Santa Croce di Calcinelli gremita, lacrime e silenzio, fiori bianchi come una delle due bare.

Mamma Stefania era pietrificata dietro alla mascherina indossata, in prima fila, al suo fianco il figlio maggiore, di 14 anni, che in quel maledetto giorno non era andato al mare con la famiglia. All'ospedale pediatrico Salesi di Ancona c'è sempre l'altro fratello, Luca, di 12 anni, salvato dai bagnini, ancora ricoverato ma ormai fuori pericolo. Alla cerimonia erano presenti amici, conoscenti, tanti tantissimi bambini e diverse cariche istituzionali tra le quali il presidente della Provincia Peppino Paolini, i sindaci Colli al Metauro, Terre Roveresche e Cartoceto più il vice sindaco Fano

Una duplice morte che ha colpito profondamente due comunità, quella di Colli al Metauro e Terre Rovereche, entrambe lutto cittadino. Anche gli uffici comunali, alle 16,30, ora d'inizio della cerimonia funebre, hanno osservato un minuto di raccoglimento. Una tragedia che ha segnato in realtà tutta la regione e che non si potrà dimenticare in poco tempo.