FANO Migliorano le condizioni di Ilario Ciccurilli, geometra fanese di 77 anni ferito nel tragico frontale di domenica pomeriggio, sulla provinciale Orcianese tra Calcinelli e Villanova di Colli al Metauro. Sua moglie Nilvana Sperandio, settantunenne, ha perso la vita nello scontro tra il Suv Dacia della coppia e il Bmw station wagon su cui viaggiavano tre giovani amici, che a loro volta hanno riportato lesioni.

Due sono stati trasportati in ambulanza agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona. Destavano maggiori preoccupazioni, però, le conseguenze riportate da Ciccurilli, per il quale è stato attivato l’elisoccorso. Nella serata il settantasettenne fanese è stato sottoposto a un intervento chirurgico e già l’indomani filtravano notizie rassicuranti sul decorso dell’operazione: ora l’uomo è considerato fuori pericolo.

Titolare dell'agenzia "Il condominio"

Ciccurilli è titolare di Il condominio, nota agenzia di consulenze nel settore dell’edilizia in via Girolamo da Fano, un’attività che conduceva anche sua moglie Nilvana Sperandio di 71 anni. La donna è deceduta a causa delle terribili lesioni riportate nello schianto, nonostante il disperato e prolungato tentativo di rianimarla operato dai soccorritori. Ieri in obitorio a Fano è stato effettuato il riconoscimento della salma e ora si è in attesa della data per il funerale.

L'accaduto

La coppia era diretta verso Villanova: nelle campagne di Colli al Metauro la famiglia possiede un casolare con un po’ di terra e qualche animale da cortile, la meta dei fine settimana. Sulla strada è però avvenuto il disastroso frontale con il Bmw, diretto invece in senso opposto, verso Calcinelli. L’urto, molto violento, ha quasi distrutto entrambi i mezzi. Considerate in via di miglioramento anche le condizioni dei due feriti a bordo della station wagon: una giovane brianzola di 29 anni e il conducente del mezzo. Originario della Tunisia e residente a Fano, l’automobilista di 35 anni è indagato per omicidio stradale, com’è di prassi in simili casi. Il terzo passeggero, di natali albanesi, ha rifiutato il soccorso. Intervenuti inoltre carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale. La polizia autostradale si è invece occupata di un tamponamento, ieri alle 16.30 sul tratto fanese dell’A14. Tre veicoli coinvolti, altrettanti feriti leggeri.