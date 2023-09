Pesaro, una Jeep si ribalta da sola alle porte della città: ipotesi colpo di sonno. Conducente illeso

PESARO Paura e momenti concitati nella notte tra sabato e domenica, 9 e 10 settembre, sulla statale 16 nella zona di Sottomonte a Pesaro all’altezza della vecchia Crista. Un'auto si è ribaltata sulla strada terminando in una posizione alquanto scomoda, anche per le manovre di estrazione. Si è trattato di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri mezzi in transito.

La dinamica

Dalle prime ricostruzioni il tutto è avvenuto intorno all'1.15 con una Jeep Renegade, che procedeva in direzione Pesaro, arrivata alle porte della città prima di ribaltarsi su un fianco. Non si esclude che alla base dell’incidente possa esserci stato anche un colpo di sonno. L’automobilista è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore di Pesaro per accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, la squadra dei Vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. Il ferito è stato stabilizzato e la strada è stata messa in sicurezza.