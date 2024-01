TOLENTINO - Il volto coperto da un passamontagna e una pistola (poi risultata essere giocattolo) in mano. Così un malvivente è entrato ieri, intorno alle 13, nello Snack bar market dell’area di servizio lungo la superstrada Val di Chienti, in direzione Foligno, poco prima dello svincolo Tolentino Ovest. Erano circa le 13 quando è scattato l’allarme.

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Tolentino, assalto all'autogrill della superstrada con una pistola: il rapinatore fugge a piedi con i Gratta e vinci

La ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione, all’interno del locale c’era la cassiera. Il rapinatore, una volta entrato, le avrebbe puntato la pistola contro, intimandole di consegnargli i gratta e vinci e il denaro contante. La donna, terrorizzata, ha seguito le indicazioni e, una volta preso il bottino, il rapinatore si è dato alla fuga. Probabilmente è passato per le campagne che si trovano dietro l’area di servizio, in contrada Rosciano. Dal bar, però, è subito partita la chiamata al 112 e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno fatto scattare le ricerche dell’uomo. La fuga del malvivente è, infatti, durata poco: i carabinieri della Compagnia di Tolentino, guidati dal maggiore Giulia Maggi, in poco tempo hanno individuato il rapinatore, trovandolo con la refurtiva ancora addosso, sempre nei pressi della superstrada. Lo hanno fermato e portato in caserma. Ora sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e accertare se il giovane avesse dei complici o abbia agito da solo. Anche se quest’ultima ipotesi sembra sia la più accreditata. Sotto choc la cassiera del locale che si è trovata di fronte all’uomo con il volto travisato e ha pensato al peggio. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Il precedente

A Tolentino, nell’estate del 2022, era stata presa di mira un’altra area di servizio, in questo caso in direzione mare, dopo lo svincolo Tolentino Zona Industriale. Due malviventi con il volto travisato entrarono nel locale all’alba portando via denaro, gratta e vinci e sigarette per poi darsi alla fuga. Anche in quel caso, grazie ai filmati delle spycam, i carabinieri riuscirono a identificarli e ad arrestarli. Ancora da quantificare, invece, il bottino che ieri all’ora di pranzo il rapinatore era riuscito a portar via dal bar dell’area di servizio della superstrada.