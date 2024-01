Tolentino, assalto all'autogrill della superstrada con una pistola: il rapinatore fugge a piedi con i Gratta e vinci

TOLENTINO - Minaccia la cassiera con una pistola giocattolo e si fa consegnare denaro e gratta e vinci. Il colpo oggi intorno alle 13 nell'area di servizio di Tolentino sulla superstrada. Secondo la prima ricostruzione in azione sarebbe entrato un rapinatore solitario a volto coperto e armato di una pistola.

Dopo aver minacciato la cassiera si sarebbe fatto consegnare soldi e gratta e vinci per poi darsi alla fuga. Fuga a piedi che però sarebbe durata poco visto che i carabinieri sono riusciti ad intercettarlo. Sono in corso nel indagini per ricostruire la dinamica e per quantificare il bottino.