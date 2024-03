Incidente a Corridonia, frontale tra due auto. Grave una donna portata in elisoccorso a Torrette

CORRIDONIA Incidente questa sera a Corridonia. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente sulla strada che dall'ippodromo porta a Mogliano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere i due automobilisti.

Trasporto a Torrette d'urgenza

Una donna è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona, mentre un uomo al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi.