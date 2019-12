Furgone si schianta contro una Vespa guidata da un 85enne: l'anziano è grave

FABRIANO - Furgone contro Vespa, anziano grave, ma non in pericolo di vita. E’ in ospedale a Torrette di Ancona. Incidente stradale questa mattina in via Dante di Fabriano. Una Vespa condotta da un 85enne è stata centrata da un furgone guidato da un uomo di 67 anni, illeso. L'anziano è finito a terra dopo essere stato preso in pieno dal furgone che dal distributore di benzina si immetteva sulla carreggiata per dirigersi in via Marzabotto. Sul posto gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Disposto il trasferimento in eliambulanza con Icaro 2 atterrata nel vicino Parco Merloni, all'ospedale regionale di Torrette. Traffico in tilt per quasi mezz'ora.

